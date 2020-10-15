Нижегородский ЦСМ Росстандарта увеличил число испытаний пищевой продукции Общество

Фото: пресс-служба нижегородского ЦСМ Росстандарта

Нижегородский ЦСМ Росстандарта расширил виды испытаний пищевой продукции и продукции легкой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе государственного регионального центра стандартизации и метрологии и испытаний.

После оценки соответствия документации лаборатории, в режиме видеоконференции, эксперты провели оценку фактического состояния помещений, оборудования, условий работы, компетентности и навыков персонала для выполнения испытаний.

Расширила область аккредитации и новая микробиологическая лаборатория Центра. Напомним, она была открыта в 2019 году. Лаборатория отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил и имеет лицензию на исследовательскую деятельность. Помещения лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Помимо микробиологических, здесь осуществляются диагностические и паразитологические исследования. Проверить продукцию можно в соответствии со 130 методами испытаний.



Микробиологи могут исследовать не только пищевые продукты, но и среду, в которой они производятся - воздух, смывы с оборудования, инвентарь.

По словам руководителя ИЦ "Нижегородиспытания" Сергея Гришкина, новая лаборатория позволит проводить испытания продукции заказчиков на соответствие полному перечню обязательных требований, повысить качество оказываемых услуг, позволит привлечь новых участников в федеральный проект Росстандарта "Национальная система сертификации".

Расширение области аккредитации было необходимо в связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года новых методов испытаний, необходимых для исполнения требований Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Длительный период в Нижегородской области испытательные лаборатории, аккредитованные на новые методы испытаний для исполнения требований Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции", отсутствовали.

Также испытательный центр расширил область аккредитации в части безопасности пищевой продукции, молочной и мясной продукции, безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, алкогольной продукции, рыбы и рыбной продукции, упакованной питьевой воды, продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, легкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, средств индивидуальной защиты, продукции для детей и подростков, игрушек.

"Расширение аккредитация является важной составляющей обеспечения качества и безопасности продукции в нашем регионе. Специалисты Центра будут оказывать предприятиям Нижегородской области и соседним регионам услуги, которые позволят нашим заказчикам выводить на рынок более конкурентоспособную, качественную и безопасную продукцию", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.