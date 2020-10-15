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Общество

Участок дороги вдоль ул.Кузбасской будет перекрыт 17-18 октября

16 октября 2020 13:03  [46] Общество

Участок дороги вдоль ул.Кузбасской будет перекрыт 17-18 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения будут действовать по ул.Ближней - напротив дома №17 корпус 1 по ул.Кузбасской. Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Запрет связан с ремонтно-восстановительными работами с 06:00 17 октября до 22:00 18 октября.

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