Участок дороги вдоль ул.Кузбасской будет перекрыт 17-18 октября Общество

Участок дороги вдоль ул.Кузбасской будет перекрыт 17-18 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения будут действовать по ул.Ближней - напротив дома №17 корпус 1 по ул.Кузбасской. Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Запрет связан с ремонтно-восстановительными работами с 06:00 17 октября до 22:00 18 октября.