Нижегородские соцпредприниматели получат гранты, продлен прием заявок Бизнес

Прием заявок на участие в конкурсе "Новые возможности" продлен до 25 октября 2020 года. Заявки на участие принимаются на портале https://cissno52.ru. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

"В конкурсе "Новые возможности" социальные предприниматели могут получить гранты до 150 тысяч рублей на развитие или открытие нового направления уже существующего бизнеса социальной направленности. Проект должен быть направлен на решение социальных проблем и улучшение качества жизни в регионе", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Организатор конкурса - Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО).

По словам министра, одно из направлений работы центра – привлечение внебюджетных средств на развитие и поддержку социального предпринимательства.

"Так, например, грантовый фонд конкурса "Новые возможности" формируют партнеры ЦИСС: банки, фонды, организации и промышленные предприятия. Благодаря поддержке крупного бизнеса средства на развитие получили такие нужные нижегородцам проекты, как патронажная служба, досуговый центр для одиноких пожилых и маломобильных людей, центр реабилитации и адаптации детей с ментальными заболеваниями", - сообщил Максим Черкасов.

По словам директора Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игоря Седых, конкурс проводится в четвертый раз. За предыдущие годы партнерами стали ПАО "Сбербанк" и фонд "Наше будущее", ПАО "Ростелеком" и ООО "Саровский шоколад".

Подать заявку и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей региона. В реестр включена 161 компания. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", запущенного в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина был открыт центр "Мой бизнес" и одноименный call-центр. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный.