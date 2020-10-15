Машинист Автозаводской ТЭЦ найден погибшим Происшествия

Фото: с сайта nn.aif.ru

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на производстве ООО "Автозаводская ТЭЦ" с 33-летним машинистом паровых турбин турбинного цеха. Об этом сообщается на сайте инспекции.

Тело работника было найдено утром 15 октября 2020 года во время обхода оборудования оперативным персоналом.

В ходе расследования несчастного случая проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе в части прохождения погибшим работником психиатрического освидетельствования.

Работники, чья деятельность связана с источником повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающим в условиях повышенной опасности, обязаны проходить психиатрическое освидетельствование, напомнили в госинспекции труда.

Устанавливаются причины несчастного случая. По результатам надзора будут приняты меры инспекторского реагирования.