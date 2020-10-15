Нижегородские предприятия предупредили о фейковых письмах от правительства Общество

Нижегородские предприятия могут получить фейковые письма от правительства о сборе средств на медоборудование. Об этом предупредили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В частности, руководителей предприятий просят оказать материальную поддержку на покупку медицинского оборудования для обустройства двух палат неотложной помощи на сумму 180 тысяч рублей. Даже указаны реквизиты для перечисления средств.

Также сообщается, что покупкой и доставкой необходимого оборудования занимается некое ООО. Якобы вся бухгалтерская отчетность и работа предприятия ведется строго под контролем минздрава и правительства Нижегородской области.

"Эти письма являются фейком. Никаких просьб о материальной поддержке правительство региона не направляет. Департамент региональной безопасности призывает руководителей предприятий оперативно сообщать в правоохранительные органы о поступлении в ваш адрес подобных писем", - обратили внимание в департаменте.