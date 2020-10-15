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Общество

"От качества работы дорожников зависит качество жизни людей", - Глеб Никитин

18 октября 2020 09:14  [49] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Он отмечается 18 октября.

"Вы строите магистрали и дороги, мосты и переходы, а потом круглый год обеспечиваете их надежную эксплуатацию. От качества вашей работы зачастую зависит безопасность автомобилистов и пешеходов, надежность транспортного сообщения между городами и разными регионами страны, а значит, и качество жизни людей, комфортные условия для ведения бизнеса, дальнейшее развитие экономики",  - сказал он.

Глава региона отметил, что в Нижегородской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в том числе по развитию дорожной сети.

"Многие из них стали возможными благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Только в 2020 году мы планируем завершить в рамках нацпроекта ремонт 195 дорожных объектов общей протяженностью почти 900 километров. Уже в будущем году нас ждет завершение строительства нескольких важных объектов, пуск которых приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. Все это требует от вас особого внимания и профессионализма", - добавил Глеб Никитин.

"Спасибо вам за неравнодушие и преданность делу. От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья. Пусть вера в лучшее не покидает вас, а любимая профессия доставляет искреннюю радость. С праздником!" – заключил губернатор.

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