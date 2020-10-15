Планово-распределительное бюро АПЗ перешло на электронное ведение техпаспортов изделий Бизнес

Фото: АПЗ

Планово-распределительное бюро (ПРБ) сборочного цеха №42 АО "АПЗ" перешло на электронное ведение комплектовочной ведомости техпаспортов изделий. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В цехе каждый месяц оформляется в среднем 9 800 паспортов. Это 39 ведомостей по 38 строк в каждой на одного комплектовщика ежедневно. Еще полтора года назад эти документы заполнялись с комплектовочного журнала вручную и построчно.

Все изменилось после перевода документации на электронное заполнение. На АПЗ это не новшество, такая система работает в цехе №55. В феврале 2019 года такая система начала работать в цехе №42.

"Возглавлявшая тогда ПРБ Алевтина Викторовна Щаулова с готовностью откликнулась на предложение внедрить проект, – рассказывает техник отдела бизнес-анализа АПЗ Дмитрий Дёмин. – Его целью было повышение эффективности в области управления запасами. Так как приведенные в соответствие, они позволяют цехам более гибко управлять своими дефицитами и остатками. Предстояла трудоемкая подготовка, включая полную инвентаризацию имеющихся деталей и ПКИ. Учитывая номенклатуру цеха, это просто огромный объем работы".

В пресс-службе пояснили, что технологический паспорт – это сопроводительный документ к каждой сборочной единице изделия, состоящий из комплектовочной ведомости и маршрутного листа.

За полтора года реализации проекта сотрудники ПРБ-42 привели фактические остатки в соответствие остаткам в системе MFG/pro. Внедрено адресное хранение. Работники ОИС доработали ПО для электронного формирования ведомости, обучили сотрудников ПРБ работе в системе. В процессе перевода действовала обратная связь: вносили корректировки в связи со спецификой цеха, номенклатуры изделий.

Теперь списание идет также согласно комплектовочного журнала, но после этого система сама формирует и выдает технологический паспорт.

"Экономический эффект реализации проекта составил почти миллион рублей в год. Но главный плюс – это качественные изменения процесса. Раньше списание и комплектование шли параллельно и выполнялись разными людьми, что создавало несоответствие остатков в программе реальному их наличию. Теперь процесс идет последовательно: комплектовщик сам списывает комплектующие, а затем система формирует ему заполненную ведомость комплектации. Кроме очевидного облегчения работы сотрудников ПРБ, выросла их квалификационная подготовка, появились навыки работы в MFG/pro. Теперь сами комплектовщики отслеживают свои остатки в системе", – отмечает Дмитрий Дёмин.

Реализованный в 42-м проект станет фундаментом для дальнейших этапов совершенствования – автоматизации адресного хранения, внедрение электронного маршрутного листа, переходу к комплектованию "от системы" через резервирование позиций с последующим досписанием дефицита, тиражированию практики на другие сборочные цеха.