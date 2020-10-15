"Если рассматривать экономику региона как организм, то дорожно-транспортная отрасль – его кровеносная система", - Юрий Шалабаев Общество

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"Если рассматривать экономику региона как организм, то дорожно-транспортная отрасль – его кровеносная система", - заявил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя жителей города с Днем работников дорожного хозяйства.

"В дорожной отрасли работают специалисты высокой квалификации, у дорожников ценятся династии, позволяющие передавать опыт и верность профессии от отцов к сыновьям и от дедов – внукам. От динамики отрасли, от вклада каждого из работников дорожного хозяйства во многом зависит развитие не только нашего города, но и региона в целом", - отметил он.

"Отрадно, что в дорожном комплексе хорошо знают свое дело и понимают значимость стоящих перед ними задач. Благодаря вашему труду Нижний Новгород стабильно сохраняет свое историческое значение крупного транспортного узла России", - добавил Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что сегодня, благодаря предстоящему 800-летию, в Нижнем Новгороде идет строительство двух крупных транспортных развязок, спроектированных с учетом растущих транспортных потребностей нижегородцев.

"В этом году благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы ремонтируем около 30 км дорог в Нижнем Новгороде, и еще около 180 тысяч квадратных метров дорог обновлено в рамках текущего содержания. И за строительством новой эстакады, и за ночной уборкой дорог от снега стоит большой труд слаженных и профессиональных коллективов, труд любящих свою работу людей", - уверен и.п. главы Нижнего Новгорода.

"В ваш профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего", - сказал он.