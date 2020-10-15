"Именно работники транспортной сферы способствуют нашему комфортному передвижению", - Евгений Лебедев

"Жизнь – это постоянное движение. Именно работники транспортной сферы способствуют нашему комфортному передвижению на работу, учебу, домой", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.
"Транспортная отрасль имеет большое значение для развития экономики нашего региона и страны в целом. Она обеспечивает перевозку пассажиров, грузов, почты, товаров первой необходимости, надежную связь между регионами, способствует реализации инвестиционных проектов, развитию строительства, торговли, промышленности, медицины и других сфер деятельности", - сказал он.
"Ваша работа требует концентрации, внимательности, выдержки и дисциплинированности. Вы несете ответственность за нашу безопасность, обеспечиваете надежную и бесперебойную работу автотранспортных предприятий. Выражаю благодарность работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта за напряженный труд и регулярный выход транспорта на маршрут", - добавил Евгений Лебедев.
В заключение он пожелал работникам транспорта здоровья, семейного благополучия, успехов, безопасного пути и зеленого света на дорогах.
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