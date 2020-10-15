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Общество

"Именно работники транспортной сферы способствуют нашему комфортному передвижению", - Евгений Лебедев

25 октября 2020 10:30  [42] Общество

"Жизнь – это постоянное движение. Именно работники транспортной сферы способствуют нашему комфортному передвижению на работу, учебу, домой", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

"Транспортная отрасль имеет большое значение для развития экономики нашего региона и страны в целом. Она обеспечивает перевозку пассажиров, грузов, почты, товаров первой необходимости, надежную связь между регионами, способствует реализации инвестиционных проектов, развитию строительства, торговли, промышленности, медицины и других сфер деятельности", - сказал он.

"Ваша работа требует концентрации, внимательности, выдержки и дисциплинированности. Вы несете ответственность за нашу безопасность, обеспечиваете надежную и бесперебойную работу автотранспортных предприятий. Выражаю благодарность работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта за напряженный труд и регулярный выход транспорта на маршрут", - добавил Евгений Лебедев.

В заключение он пожелал работникам транспорта здоровья, семейного благополучия, успехов, безопасного пути и зеленого света на дорогах.

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