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Общество

"Своим самоотверженным трудом дорожники зарабатывают авторитет для региона", - Владимир Солдатенков

18 октября 2020 10:42  [167] Общество

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"Работая и летом, и зимой, и в стужу и в зной, своим самоотверженным трудом вы зарабатываете авторитет для нашего региона, который выражается через благодарность, признательность и уважение рядовых автомобилистов", - заявил он.

Владимир Солдатенков отметил, что не все проблемы еще решены, не все дороги приведены в норму.

"Однако я убежден, что растущий потенциал дорожной отрасли, новые технологии, ваша верность и преданность своей профессии помогут справиться со всеми стоящими перед дорожниками задачами", - сказал он.

"Искренне желаю вам чаще слышать слова благодарности от водителей и пассажиров, которые с вашей помощью могут комфортно и безопасно передвигаться по  Нижегородской области. Успехов в вашем нелегком труде. Здоровья, счастья, стабильности и благополучия вашим семьям!", - заключил председатель комитета.

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