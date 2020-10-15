"Нижегородская область и Абхазия отмечают 10-летие сотрудничества", - Глеб Никитин Политика

Нижегородская область и Абхазия отмечают 10-летие сотрудничества, - Глеб Никитин

Нижегородская область и Республика Абхазия 16 октября отмечают 10-летие с момента установления партнерских отношений. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"С момента подписания соглашения о сотрудничестве в 2010 году мы реализовали множество важных проектов как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере. Только за первое полугодие товарооборот Нижегородской области и Абхазии вырос в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2019-го и достиг $1,1 млн", – сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область, в основном, поставляет в Абхазию фармацевтическую продукцию, моющие средства, изделия из стекла.

"В первом полугодии 2020-го Абхазия поднялась с 87-го на 76-е место по объему товарооборота среди 128 стран-внешнеторговых партнеров Нижегородской области", - пояснил Глеб Никитин.

Как рассказали в региональном департаменте внешних связей, за прошедшие годы наш регион не раз посещали высокие абхазские гости. В январе 2016 года состоялся визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба, а в сентябре того же года участником V Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде стал премьер-министр страны Беслан Барциц.

"Особенно важно сотрудничество Нижегородской области и Абхазии на муниципальном уровне. Побратимские связи установлены между Нижним Новгородом и Сухумом, Арзамасом и Новым Афоном, Кстовским районом области и Гудаутским районом Республики", - рассказал Глеб Никитин.