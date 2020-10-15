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Общество

Солнце и проливной дождь ожидают нижегородцев в выходные

17 октября 2020 00:01  [1] Общество
Солнце и проливной дождь ожидают нижегородцев в выходные

Солнце и проливной дождь ожидают нижегородцев в выходные

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики рассказали, что жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные ожидает контрастная погода.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, нижегородцы в выходные увидят как солнечный ясный день, так и проливной дождь.

Температура воздуха при этом останется в плюсовом диапазоне.

В субботу ожидается малооблачная погода. Сегодня ночью, после дождливого вечера пятницы, столбики термометров опустятся до +4°, а ощущаться будет как +3°.

В субботу днем ожидается малооблачная погода с температурой +7° и умеренным западным ветром.

Однако к ночи похолодает до +3°, а в воскресенье прогнозируется проливной дождь, но в воздухе станет теплее до +11°. Ветер сменит направление на южное.

Следующая неделя обещает быть прохладной, как и положено к концу октября. Иногда в городе будут возникать заморозки.

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