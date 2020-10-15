Нижегородское правительство сэкономило 30,5 млн рублей по итогам торгов в сентябре Экономика

Правительство Нижегородской области сэкономило 30,5 млн рублей по итогам торгов в сентябре 2020 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

В сентябре ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 97 торгов на 1,4 млрд рублей.

Средства были сэкономлены на торгах по выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия – 9,5 млн рублей, работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов – 9,6 млн рублей, а также по строительству и содержанию автомобильных дорог – 2 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 3,5 заявок участников.