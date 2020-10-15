Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:2 Спорт

Фото: с сайта ХК Торпедо

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:2. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Матч состоялся 16 октября на льду КРК "Нагорный".

Первая шайба была забита в ворота соперников торпедовцем Даниилом Воеводиным в середине первого периода. Однако уже на 31 минуте счет сравнялся - точный бросок удался екатеринбургскому защитнику Алексею Василевскому. В концовке двадцатиминутки Вячеслав Литовченко вывел "Автомобилист" вперед, установив счет 2:1.

На 46-й минуте третьего периода Брэйди Остин замкнул передачу Антона Шенфельда и счет снова стал равным.

Победитель определился в серии буллитов - решающий бросок нанес хоккеист екатеринбургского клуба Питер Холланд.

"Равная игра. Равная и по броскам. Во втором периоде была непростая ситуация, когда получили три удаления подряд. Выстояли в меньшинстве, но затем ошиблись в равных составах. В третьем периоде очень хорошо сыграли, сравняли счет и могли еще забить. К сожалению, проиграли по буллитам, но я очень доволен ребятами. Готовимся к выездным играм", - прокомментировал игру главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.