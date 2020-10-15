Два цифровых класса появились в Дивеевской школе Общество

Фото: администрация Дивеевского района

Два цифровых класса появились в Дивеевской средней школе. Об этом сообщили в администрации Дивеевского района Нижегородской области.

Они были оборудованы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

В классах выполнен ремонт помещений на сумму 100 тысяч рублей, приобретена необходимая мебель стоимостью около 160 тысяч рублей.

В школу также поступило новое цифровое и интерактивное оборудование на 1,5 млн рублей, которое будет использоваться как в учебной, так и во внеурочной деятельности.

Мобильные комплексы могут работать и в обычном режиме, и как планшетные компьютеры. Благодаря этому у школы появилась возможность в полной мере использовать ресурсы электронных образовательных платформ.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область является одним из регионов, наиболее вовлеченных в мероприятия национального проекта "Образование", что позволяет осуществить комплексный подход к реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Общий объем финансирования национального проекта в регионе в 2020 году составил более 2,2 млрд рублей.