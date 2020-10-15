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Общество

Нижегородцы смогут принять участие в бесплатных курсах повышения квалификации для работников сферы цифровой экономики

17 октября 2020 15:15  [3] Общество

Жители Нижегородской области смогут принять участие в бесплатных курсах по программам повышения квалификации для работников сферы цифровой экономики в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пройти курсы по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 тысячи россиян из 48 регионов страны, в том числе из Нижегородской области.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате. По итогу слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

Чтобы принять участие в курсах, нужно иметь персональный цифровой сертификат. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО "Цифровая экономика".

Сертификат позволяет бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по одному из 22 сквозных направлений, таких как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Сделать это нужно до 30 октября. Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта - Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов.

Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, корпоративного университета Сбербанка, Университета "Иннополис", Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ "СТАНКИН", Томского государственного университета, Казанского федерального университета, Башкирского государственного университета, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Курского государственного университета, Липецкого филиала РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинского государственного университета, Волгоградского государственного технического университета, Северо-Кавказского федерального университета, СПбПУ, Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и других.

Выдача персональных цифровых сертификатов на участие от государства стартовала 15 октября в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Согласно планам, проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года.
 

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