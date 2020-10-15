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Происшествия

Десять человек эвакуировали из-за пожара в нижегородской многоэтажке 17 октября

17 октября 2020 16:43  [2] Происшествия

Десять человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде 17 октября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже дома №11 по ул. Академика Баха поступило спасателям в 13:55.

По прибытию подразделений происходило горение имущества в квартире. В 14:12 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м.

Пострадавших нет. Пожарные спасли двух человек. Эвакуированы были – 10, в том числе двое детей.

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