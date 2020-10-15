Кратковременное отключение трансляции эфирных телерадиопрограмм в Нижнем Новгороде ожидаются 19 октября Общество

Кратковременное отключение трансляции эфирных телерадиопрограмм в Нижнем Новгороде ожидаются 19 октября.

Как сообщает Нижегородский филиал ФГУП "РТРС", 19 октября с 02:00 до 11:00 будет недоступен сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, аналоговых каналов (в том числе местных телеканалов ННТВ и "Волга"), а также большинства радиостанций.

Отключение трансляции связано с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" нижегородского филиала РТРС. Дата и время остановок согласованы с вещателями.

Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

СПРАВКА:

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8 800 220-20 02.

Информация об эфирном телерадиовещании (в том числе о кратковременных перерывах трансляции) доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

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