Ярмарка вакансий пройдет в центре занятости населения Арзамаса 20 октября Общество

Ярмарка вакансий пройдет в центре занятости населения Арзамаса 20 октября.

Как сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятие организуется для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Специалисты центра занятости окажут помощь посетителям в поиске работы, проинформируют о положении на рынке труда, услугах службы занятости, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для граждан старшего поколения, ознакомят с банком вакансий.

Граждане будут иметь возможность пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Напомним, в регионе в рамках национального проекта "Демография" реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста навыкам и компетенциям, востребованным в экономике.

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