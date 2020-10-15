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Общество

Ярмарка вакансий пройдет в центре занятости населения Арзамаса 20 октября

18 октября 2020 11:03  [1] Общество

Ярмарка вакансий пройдет в центре занятости населения Арзамаса 20 октября.

Как сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятие организуется для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Специалисты центра занятости окажут помощь посетителям в поиске работы, проинформируют о положении на рынке труда, услугах службы занятости, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для граждан старшего поколения, ознакомят с банком вакансий.

Граждане будут иметь возможность пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Напомним, в регионе в рамках национального проекта "Демография" реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста навыкам и компетенциям, востребованным в экономике.

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