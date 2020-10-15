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Общество

Почти 600 квартир для детей-сирот куплено в Нижегородской области с начала 2020 года

18 октября 2020 11:22  [90] Общество

Почти 600 квартир для детей-сирот куплено в Нижегородской области с начала 2020 года.

По данным на 16 октября, с начала 2020 года в Нижегородской области приобретено 574 квартиры для детей-сирот, из них 9 за последнюю неделю. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года для данной категории населения было куплено 515 жилых помещений.

Муниципалитетами Нижегородской области заключены муниципальные контракты на покупку 443 квартир, а также 5 квартир были выделены из муниципального жилищного фонда. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на приобретение еще 17 жилых помещений.

"Министерством социальной политики региона для граждан из категории детей-сирот приобретено 126 квартир в черте Нижнего Новгорода. На сегодняшний день рассматриваются заявки на приобретение еще 4 жилых помещений", - заявил заместитель министра социальной политики региона Александр Бовин.

Он уточнил, что в скором времени предполагается повторно объявить аукционы на покупку квартир на вторичном рынке жилья. По условиям конкурса, площадь квартиры в жилом доме, введенном в эксплуатацию не ранее 1970 года, должна составлять не менее 30 кв.м, без учета лоджий и балконов. Обязательным условием также является полное соответствие всех приобретаемых помещений необходимым требованиям благоустроенного жилья. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими 18 лет.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прежде сообщал, что в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 млрд рублей, из которых 867 млн - региональные средства. Общий объем финансирования по сравнению с прошлым годом вырос на 140 млн рублей.

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