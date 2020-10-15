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Общество

Места массового пребывания молодежи проверят в Нижегородской области в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью"

18 октября 2020 12:21  [34] Общество

Места массового пребывания молодежи проверят в Нижегородской области в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 19-30 октября на территории Нижегородской области будет проходить первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Целью проведения акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков.

Согласно предоставленной информации, в рамках акции будут организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

В региональном полицейском главке отметили, что сведения о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители города и области могут анонимно сообщить по "телефону доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.

СПРАВКА:

За 2019 год, за время проведения акции на телефон доверия Главного Управления МВД России по Нижегородской области поступило 830 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По информации граждан работники полиции выявили 42 наркопреступления и 390 административных правонарушений.

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