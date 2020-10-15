Места массового пребывания молодежи проверят в Нижегородской области в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 19-30 октября на территории Нижегородской области будет проходить первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Целью проведения акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков.
Согласно предоставленной информации, в рамках акции будут организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.
В региональном полицейском главке отметили, что сведения о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители города и области могут анонимно сообщить по "телефону доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.
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За 2019 год, за время проведения акции на телефон доверия Главного Управления МВД России по Нижегородской области поступило 830 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
По информации граждан работники полиции выявили 42 наркопреступления и 390 административных правонарушений.
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