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Общество

Около 94 тысяч заявлений принято от нижегородцев на выплату пособия на детей от 3 до 7 лет

18 октября 2020 13:08  [80] Общество

Около 94 тысяч заявлений принято от нижегородцев на выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, по данным на 16 октября более 42 тысяч заявителей уже получили пособия на 51 тысячу детей, 45 тысячам нижегородцев назначена выплата на 55 тысяч детей.

Обратиться с заявлением о выплатах на ребенка от 3 до 7 лет можно непосредственно в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, либо через многофункциональные центры. Заявление на выплату пишется однократно, любым из указанных способов.

"се необходимые сведения органы социальной защиты запрашивают самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. В случае отказа, например, в связи с превышением дохода, граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия", - напомнили в министерстве.

Всем, кто обратится в течение 2020 года, до 31 декабря включительно, выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее, чем ребенку исполнится 3 года.

В Нижегородской области организована работа горячей телефонной линии по вопросу рассмотрения заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Телефон горячей линии: 8 (831) 423-00-16. Звонки принимают в рабочее время по будням специалисты учреждений социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

Номера телефонов размещены на официальном сайте министерства социальной политики региона и на сайтах учреждений социальной защиты.

Напомним, что финансовая поддержка семей с детьми является одной из задач  национального проекта "Демография".

СПРАВКА:
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 марта 2020 года "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Размер выплаты в 2020 году составляет половину величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации на 2 квартал предшествующего года (в Нижегородской области - 5 329 рублей).

Право на выплату имеют семьи, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума в расчете на душу населения за 2-й квартал предшествующего года (10 456 рублей).

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

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Теги:
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