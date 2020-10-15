Мальчик получил тяжелые травмы при падении с 4 этажа жилого дома в Нижнем Ногороде.
Как сообщили в региональном СУ СК России, ЧП произошло в пос. Черепичный 18 октября.
По предварительным сведениям, в квартире находились 32-летняя женщина ии ее 4-летний сын.
Пока мама была на кухне, ребенок открыл окно, облокотился на москитную сетку и вывалился наружу.
В результате падения мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По информации СК, состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжелое.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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