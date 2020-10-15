Мальчик получил тяжелые травмы при падении с 4 этажа жилого дома в Нижнем Ногороде Происшествия

Мальчик получил тяжелые травмы при падении с 4 этажа жилого дома в Нижнем Ногороде.

Как сообщили в региональном СУ СК России, ЧП произошло в пос. Черепичный 18 октября.

По предварительным сведениям, в квартире находились 32-летняя женщина ии ее 4-летний сын.

Пока мама была на кухне, ребенок открыл окно, облокотился на москитную сетку и вывалился наружу.

В результате падения мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По информации СК, состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжелое.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.