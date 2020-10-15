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Происшествия

Полторы тысячи человек эвакуировали из нижегородского ТРЦ "НЕБО" 18 октября

18 октября 2020 14:59  [354] Происшествия

Полторы тысячи человек эвакуировали из нижегородского ТРЦ "НЕБО" 18 октября.

Как заявили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:44 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в ТРЦ "НЕБО".

Из здания эвакуировали 1,5 тыс. человек, в том числе 50 детей. Сообщается, что никто не пострадал.

Была организована поэтажная проверка здания, возгорания не обнаружено.

Для реагирования на тревожный сигнал от ГУ МЧС России по Нижегородской области привлекались 44 человека и 11 единиц техники.

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