Помещение в Усадьбе Щелокова в Нижнем Новгороде выставлено на аукцион о продаже более чем за 2,8 млн рублей Экономика

Помещение в Усадьбе Щелокова в Нижнем Новгороде выставлено на аукцион о продаже более чем за 2,8 млн рублей. Как сообщает региональное министерство имущественных и земельных отношений, "Усадьба М.Н.Щелокова. 1. Главный дом", расположенная на ул. Студеной, является объектом культурного наследия регионального значения. На аукцион выставлено имущество, находящееся в собственности Нижегородской области. Начальная цена продажи подвала площадью 50 кв.м - 2 млн 872, 800 тыс. рублей. Сумма задатка (20%) – 574, 560 тыс. рублей. Дата окончания приема заявок - 5 ноября. Торги намечено провести 12 ноября, в этот же день будут подведены итоги. Согласно материалам конкурсной документации, победитель конкурса обязуется обеспечить эксплуатирующим организациям беспряпятственный доступ к инжерному оборудованию для проведения необходимого ремонта, работ по ликвидации аварий.

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