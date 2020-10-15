Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Экономика
18 октября 2020 17:14  [2] Помещение в Усадьбе Щелокова в Нижнем Новгороде выставлено на аукцион о продаже более чем за 2,8 млн рублей
17 октября 2020 10:42  [345] Нижегородское правительство сэкономило 30,5 млн рублей по итогам торгов в сентябре
15 октября 2020 16:46  [488] Центробанк рассказал об инфляции в Нижегородской области
15 октября 2020 15:25  [855] Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
15 октября 2020 14:31  [3655] Строительство первых двух этапов IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода оценивается в 4,1 млрд рублей
14 октября 2020 20:13  [414] Глеб Никитин и Леонид Михельсон обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
13 октября 2020 18:06  [564] Нижегородский бюджет в октябре пополнится на 1,7 млрд рублей за счет федерации
13 октября 2020 12:23  [408] Муниципальный долг Нижнего Новгорода за месяц снизился незначительно
12 октября 2020 15:42  [423] Дефицит нижегородского бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 15 млрд рублей
10 октября 2020 12:36  [714] Нижегородская область вошла в ТОП-5 в России по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей
Экономика

Помещение в Усадьбе Щелокова в Нижнем Новгороде выставлено на аукцион о продаже более чем за 2,8 млн рублей

18 октября 2020 17:14  [2] Экономика

Помещение в Усадьбе Щелокова в Нижнем Новгороде выставлено на аукцион о продаже более чем за 2,8 млн рублей.

Как сообщает региональное министерство имущественных и земельных отношений, "Усадьба М.Н.Щелокова. 1. Главный дом", расположенная на ул. Студеной, является объектом культурного наследия регионального значения.

На аукцион выставлено имущество, находящееся в собственности Нижегородской области.

Начальная цена продажи подвала площадью 50 кв.м - 2 млн 872, 800 тыс. рублей.

Сумма задатка (20%) – 574, 560 тыс. рублей.

Дата окончания приема заявок - 5 ноября. Торги намечено провести 12 ноября, в этот же день будут подведены итоги.

Согласно материалам конкурсной документации, победитель конкурса обязуется обеспечить эксплуатирующим организациям беспряпятственный доступ к инжерному оборудованию для проведения необходимого ремонта, работ по ликвидации аварий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph