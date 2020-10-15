"Сырое предзимье" – так назвали синоптики погоду в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе

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Пасмурная погода, а временами с сырым снегом и ночными заморозками, ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.
Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, всю рабочую неделю в городе будет очень холодно и местами осадки могут переходить в мокрый снег, и лишь в пятницу сюда прорвутся согретые Гольфстримом воздушные массы, что принесет немного тепла, но не солнечную погоду.
Сегодня – в понедельник, дождь прогнозируется ночью, а днем – только пасмурная погода без осадков и +7°.
В ночь на вторник похолодает до +2°, а днем будет тоже холодно - всего +4°
В ночь на среду температура воздуха опустится до +1° и можно ожидать заморозков, к тому же синоптики днем прогнозируют при +3° сырой снег, а в ночь на четверг уже -1°, но ощущаться будет как -2°.
Однако в четверг воздух прогреется до +5°, но солнечно не будет, при этом осадков тоже не ожидается.
В пятницу с ночи пойдет дождь, который продолжит идти и днем, но потеплеет до +10°.
Но с субботы температура вновь начнет снижаться. Днем похолодает до +7°, в ночь на воскресенье станет около +3°, а уже днем в последний день недели ожидается +6°.
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