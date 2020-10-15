Руководство санатория "Лазурный" нарушило трудовое законодательство во время пандемии COVID–19 Общество

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Руководство санаторно-оздоровительного образовательного центра "Лазурный" в Выксе Нижегородской области оштрафовано за нарушение трудового законодательства во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что в прокуратуру с заявлением обратилась местная жительница, которая работала в центре педагогом-организатором. В середине июля текущего года ей вручили уведомление о том, что все сотрудники центра будут работать в режиме превентивной изоляции с исключением возможности выезда работников за пределы территории учреждения.

Заявительница отказалась работать в таких условиях, в связи с чем ее уволили.

В прокуратуре отметили, что данное увольнение является нарушением закона, поскольку работников необходимо уведомлять об изменении условий труда за два месяца.

За нарушение закона суд оштрафовал заместителя директора учреждения. В ведомстве добавили, что заявительницу вновь позвали на работу, откуда уволили, но она отказалась.