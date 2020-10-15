Музей фотографии Нижнего Новгорода ждет масштабная реконструкция к 800-летию города Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Русский музей фотографии Нижнего Новгорода ждет масштабная реконструкция к 800-летию города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На реконструкцию музей планируется закрыть с 26 октября.

"Ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия предусмотрены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В здании заменят коммуникации и обновят внутренние помещения, также отремонтируют фасад и кровлю. Работы должны завершить в июне 2021 года", - сказал Глеб Никитин.

"Учреждение станет одной из площадок для проведения масштабных событий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода", - добавил губернатор.

Русский музей фотографии находится в здании, которое является памятником истории и культуры, построенном в XIX веке. Здесь работали всемирно известные фотографы Андрей Осипович Карелин и Максим Петрович Дмитриев.

Экспозиционную деятельность в период ремонта музей продолжит в выставочных залах библиотеки им.А.С. Макаренко в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Центральной библиотеки Дзержинска.

После ремонта посетителей ждет обновленная и расширенная историческая экспозиция: добавится новый раздел, посвященный зарождению и развитию кинематографа, появятся интерактивные экспонаты и фотозоны, будет открыта мемориальной комната, посвященная М. П. Дмитриеву и ретро-фотосалон. В музее будут разработаны новые экскурсионные и интерактивные программы. Кроме того, в августе 2021 года в Музее фотографии откроется Российский фотографический фестиваль "Светопись".

СПРАВКА:

Русский музей фотографии – первый фотографический музей в России, посвященный истории фотографии, жизни и творчеству всемирно известных фотографов А.О. Карелина и М.П. Дмитриева. Учреждение открыто в 1992 года по инициативе общественности в доме №9А на ул. Пискунова. В фондах музея насчитывается уже более 207 тысяч единиц хранения. Это дагерротипы, негативы, стереонегативы, позитивы, стереопозитивы, открытки, фотокамеры, фотоувеличители, фотоальбомы, медали, письма, личные вещи известных фотографов, начиная с 70-х годов XIX века и заканчивая сегодняшним днем.