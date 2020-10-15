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Происшествия

Нижегородка перевела 2 млн рублей мошенникам под видом полицейских

19 октября 2020 11:19  [36] Происшествия

Нижегородка перевела 2 млн рублей мошенникам, которые действовали якобы от имени полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее на мобильный телефон 64-летней женщины поступил звонок от менеджера банка, который сообщил о попытке снятия денежных средств с её банковского счета. Он предложил открыть новый расчетный счет и перевести на него имеющуюся наличность. Нижегородка высказала свое недоверие звонившему, предположив, что это могут быть мошенники. На что собеседник, продолжил уговаривать женщину и, с помощью специальной программы, осуществил параллельный звонок жертве. Хитрая программа отразила на экране женщины телефонный номер, который совпадал с ее контактом.

После этого, чтобы окончательно усыпить бдительность потерпевшей, на ее мобильный телефон поступил звонок якобы из полиции. Специальная программа также отобразила на экране гаджета женщины телефон полиции. Под видом сотрудника ОВД мошенник уверил нижегородку, что для спасения её денег необходимо завести ещё один счет и перечислить на него сбережения.

Она сняла денежные средства и осуществила несколько транзакций на указанные злоумышленниками счета.

Немного позднее женщина сама позвонила в полицию и поняла, что стала жертвой мошенничества и перевела злоумышленникам 2 млн рублей. Она обратилась в отдел полиции № 5, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье мошенничество - 10 лет лишения свободы.

В МВД обратили внимание, что сотрудники полиции никогда не звонят людям по вопросам проведения каких-либо банковских операций по счетам. Это находится вне компетенции полиции.

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