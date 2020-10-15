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Происшествия

Жительница Дивеева хранила дома незаконный оружейный арсенал

19 октября 2020 12:17  [65] Происшествия

Фото: Росгвардия

Жительница села Дивеево сдала правоохранителям оружейный арсенал, который незаконно хранился у нее дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что 48-летняя женщина изначально не сама пришла в полицию. Про оружие узнали в отделении лицензионно-разрешительной работы, и сотрудники ведомства предложили местной жительнице выдать находящиеся в незаконном обороте предметы.

Женщина передала полиции охотничье ружье, патроны к нему, патроны к сигнальному оружию, к оружию с нарезным стволом, к пистолету Маузер, банки с порохом, капсулированные гильзы и капсюли.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых у женщины появилось это оружие.

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