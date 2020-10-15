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Общество

Одностороннее движение вводят на нижегородской Стрелке

19 октября 2020 12:50  [45] Общество

Одностороннее движение вводят на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте МКУ “Центр организации дорожного движения” со ссылкой на дептранс.

В частности, ограничения начнут действовать с 29 октября 2020 года.

Движение будет односторонним на участке улицы Стрелка – от дома № 3А (корпус 3) до пересечения с ул.Совнаркомовской, то есть, вокруг собора Александра Невского.

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