Одностороннее движение вводят на нижегородской Стрелке Общество

Одностороннее движение вводят на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте МКУ “Центр организации дорожного движения” со ссылкой на дептранс.

В частности, ограничения начнут действовать с 29 октября 2020 года.

Движение будет односторонним на участке улицы Стрелка – от дома № 3А (корпус 3) до пересечения с ул.Совнаркомовской, то есть, вокруг собора Александра Невского.