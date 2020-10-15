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Политика

Экс-глава минсоцполитики Алексей Исаев назначен и.о. управляющего нижегородского ФСС

19 октября 2020 13:14  [137] Политика
Алексей Исаев

Алексей Исаев

Фото: ФСС

Бывший министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев назначен и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Алексей Исаев приступит к своим обязанностям с 19 октября. В минсоцполитики он работал с ноября 2017 года, начиная с поста заместителя министра, а в 2019 году был назначен главой министерства.

Напомним, что экс-глава нижегородского ФСС Юрий Хабров в начале октября текущего года назначен министром социальной политики региона.

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