Экс-глава минсоцполитики Алексей Исаев назначен и.о. управляющего нижегородского ФСС

Алексей Исаев
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Бывший министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев назначен и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Алексей Исаев приступит к своим обязанностям с 19 октября. В минсоцполитики он работал с ноября 2017 года, начиная с поста заместителя министра, а в 2019 году был назначен главой министерства.
Напомним, что экс-глава нижегородского ФСС Юрий Хабров в начале октября текущего года назначен министром социальной политики региона.
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