Пассажир пострадал при столкновении маршрутки с трамваем в Московском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Юноша получил травму головы, находясь в маршрутке, которая столкнулась с трамваем в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло утром 18 октября на ул. Коминтерна, когда водитель автобуса ПАЗ, при повороте направо, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с трамваем Татра-3.

В результате пострадал 18-летний пассажир маршрутки. Его доставили в больницу с травмой головы, но госпитализация не потребовалась.