Пассажир пострадал при столкновении маршрутки с трамваем в Московском районе

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Юноша получил травму головы, находясь в маршрутке, которая столкнулась с трамваем в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло утром 18 октября на ул. Коминтерна, когда водитель автобуса ПАЗ, при повороте направо, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с трамваем Татра-3.
В результате пострадал 18-летний пассажир маршрутки. Его доставили в больницу с травмой головы, но госпитализация не потребовалась.
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