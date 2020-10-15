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Происшествия

Пассажир пострадал при столкновении маршрутки с трамваем в Московском районе

19 октября 2020 13:34  [73] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Юноша получил травму головы, находясь в маршрутке, которая столкнулась с трамваем в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло утром 18 октября на ул. Коминтерна, когда водитель автобуса ПАЗ, при повороте направо, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с трамваем Татра-3.

В результате пострадал 18-летний пассажир маршрутки. Его доставили в больницу с травмой головы, но госпитализация не потребовалась.

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Теги:
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