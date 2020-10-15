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Общество

Новый маршрут появится в Нижнем Новгороде

19 октября 2020 13:42  [76] Общество

Новый межмуниципальный маршрут появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Автобусы будут курсировать между двумя районами области: уезжать с автовокзала ТПУ "Канавинский" в поселок 1 Мая (ст.Алешино) Балахнинского района и обратно.

Автобусы будут ехать следующим образом: через дорогу "подъезд к п.Алешино - р.п.М.Козино от дороги Шопша - Иваново – Нижний Новгород", далее в р.п.1 Мая – через ул.Садовую; по дороге "Шопша - Иваново – Нижний Новгород"; в Нижнем Новгороде через ул.Дубравную, ул.Ужгородскую, ул.Землячки, ул.Ясную, ул.Кима, ул.Хальзовскую, ул.Свободы, ул.Коминтерна, далее по Сормовскому и Московскому шоссе.

Номер маршрута Т-247.

Со следующего года планируется запустить четыре автобуса на этом маршруте.

Сроки начала работы перевозчика станут известны после проведения конкурсных процедур.

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