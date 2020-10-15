Экс-руководитель Канавинского района возглавил Ленинский район Нижнего Новгорода Политика

Фото: С сайта администрации Нижнего Новгорода

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Александр Кулагин возглавил Ленинский район Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

Экс-руководитель Ленинского района Алексей Глазов уволился по собственному желанию. Его последним днем работы было 16 октября.



Александра Кулагина представил коллективу районной администрации первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин 19 октября.

"В список важнейших задач, которые сегодня стоят перед Александром Николаевичем в должности руководителя Ленинского района, помимо подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода – это реализация на территории района приоритетных национальных проектов", - сказал Дмитрий Сивохин.