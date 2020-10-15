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Общество

Нижегородские аграрии перевыполнили план по сбору зерновых культур

19 октября 2020 13:56  [252] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские аграрии собрали 1,6 млн тонн зерна, установив собственный рекорд по этому направлению деятельности. Данные этого года на 20% выше запланированного показателя и на треть больше уровня прошлого года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В регионе завершается уборка урожая. Несмотря на все сложности сельскохозяйственного сезона, аграриям удалось добиться высоких результатов. Окончательные итоги еще предстоит подвести, но уже сегодня мы видим, что плановые показатели будут выполнены в полном объеме", - подчеркнул Глеб Никитин.

"По большинству основных сельхозкультур отмечается рост и объемов производства, и урожайности. В Нижегородской области получен хороший урожай картофеля, овощей, сахарной свеклы. Особую гордость вызывают зерновые", - отметил Глеб Никитин.

По данным Минсельхоза, на 19 октября 2020 года в регионе собрано более 1,6 млн тонн зерна, 431 тысяча тонн картофеля, 182 тысячи тонн сахарной свеклы, заготовлено 35 тысяч тонн овощей, намолочено 17,3 тысячи тонн зерен рапса.

Ранее губернатор Нижегородской области сообщал, что в этом году на развитие предприятий агропрома в общей сложности будет направлено 4,2 млрд рублей субсидий. В частности, 3 млрд рублей выделено из областного бюджета, что больше уровня прошлого года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал земельные площади "огромным достоянием России" и "конкурентным преимуществом, которое необходимо использовать". Также президент отмечал, что поддержка сельского хозяйства будет продолжена по всем сегментам.

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