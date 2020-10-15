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Бизнес

Нижегородским предпринимателям предложили бесплатное обучение на семинаре Школы экспорта

19 октября 2020 14:31  [75] Бизнес

Нижегородским предпринимателям расскажут о документационном сопровождении экспорта. Заявки на бесплатный семинар Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ), который пройдет в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", принимаются до 22 октября 2020 года. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, представителям малого и среднего бизнеса расскажут о законодательных актах, определяющих документационное обеспечение экспортной сделки, о тарифном и нетарифном государственном регулировании экспортной деятельности, документационном обеспечении процедуры экспортного контроля, нормах валютного законодательства, правилах проведения дополнительной валютной или таможенной экспертизы и порядке оформления документов валютного контроля.

Всего в программе обучения запланировано 11 семинаров. Это уже шестой семинар цикла.

Семинар "Документационное сопровождение экспорта" состоится 22 октября 2020 года в технопарке Анкудиновка, его проведет аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ Елена Капранова.

Для обучения на семинаре необходимо в срок до 22 октября:

1. Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет).

2. Выбрать семинар "Документационное сопровождение экспорта" в разделе "Календарь обучения" и зарегистрироваться на семинар. Ссылка на регистрацию: https://exportedu.ru/events/2836    

Телефон для консультаций: +7 (831) 435-18-48, e-mail: info@export-nn.ru.

О расписании остальных семинаров организаторы сообщат дополнительно.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион намерен развивать экспортную деятельность.

"Наша задача – наращивать объемы поставок за рубеж, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". При этом мы ориентируемся на расширение доступа нижегородских производителей к перспективным зарубежным рынкам", - отмечал Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта. Национальный проект был утвержден на основании Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

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