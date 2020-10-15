"Инватур" из Нижнего Новгорода победил в фестивале культуры и спорта "Пара-Арт" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Команда НРООИ "Инватур" завоевала первое место на X Открытом фестивале культуры и спорта "Пара-Арт" для людей с инвалидностью, который прошел в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 19 октября 2020 года.

В течение недели участники спортивных состязаний из Нижегородской и Челябинской областей, из Якутии, с Сахалина и из Донецка демонстрировали свои таланты. В частности, спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как бочча, трейл-ориентирование, настольный теннис, дартс, шашки. Первое командное место и кубок достались нижегородцам.

"Поздравляю команду "Инватура" с победой и выражаю благодарность организаторам фестиваля "Пара-Арт". Именно такие мероприятия позволяют формировать, развивать доступную среду для людей с инвалидностью, дают им возможность вести активный образ жизни, общаться, проявлять свои таланты", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что одно из направлений действующей в Нижегородской области программы "Доступная среда" - это адаптация учреждений спорта к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения.

"С начала действия программы мы дооснастили 23 учреждения: в них переоборудованы лестничные пролеты, пандусы, санузлы, приобретены подъемники в бассейны", - сказал Глеб Никитин.

По официальным данным, в регионе проживает более 30 тысяч инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физкультурой и спортом. Согласно государственной программе "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" к 2021 году доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся спортом, должна превысить 25%.

"В нашем регионе создана хорошая база для занятий физической культурой для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас построено 38 ФОКов, частично адаптированных для занятий инвалидов. С 2012 года количество учреждений, работающих с маломобильными группами населения, выросло вдвое", - добавил Глеб Никитин.