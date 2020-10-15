Ремонт участка дороги завершается в Первомайском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт участка дороги к селу Успенское (от автомобильной дороги Шатки - Лесогорск - Большой Макателем) завершается в Первомайском районе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Протяженность участка составляет около 7,8 км.

Глеб Никитин рассказал, что для жителей Успенского эта дорога – единственный подъезд к ближайшему крупному населенному пункту, Лесогорску, где расположены детский сад, школа, дом культуры.

"Ремонт этого участка был необходим, поскольку качество покрытия оставляло желать лучшего. В итоге мы приняли решение о включении подъезда к селу Успенское в перечень объектов, которые восстанавливаются благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в Первомайском районе по нацпроекту в этом году будет отремонтировано три участка общей протяженностью почти 14 километров", - подчеркнул Глеб Никитин.

Специалисты расчистили территорию проведения ремонта от кустарника и мелколесья, выполнили подсыпку обочин песчаным грунтом, устроили основание дороги методом холодного ресайклинга, уложили выравнивающий слой из асфальтобетона. Стоимость работ превысила 45,2 млн рублей.

Глеб Никитин напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.