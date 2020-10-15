Глеб Никитин проконтролировал создание Корпоративного университета нижегородского правительства Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 октября оценил ход реализации проекта создания Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основной задачей создания Корпоративного университета является трансформация системы государственного управления в регионе.

На данный момент к полноценной работе готова площадка университета на улице Почаинской в Нижнем Новгороде.

"Перед всеми субъектами федерации стоит задача сделать систему государственного управления более эффективной, открытой и понятной людям. Это касается не только уже работающих государственных и муниципальных служащих, но и потенциальных кандидатов на должности. С созданием Корпоративного университета появляется возможность внедрять лучшие практики повышения производительности труда и обучения сотрудников в государственном и муниципальном управлении", - сказал Глеб Никитин.

В рамках реализации проекта Корпоративного университета уже создан ассессмент-центр, который занимается оценкой компетенций руководителей, сотрудников и кандидатов. Разработано 20 собственных образовательных программ, обучено 5 000 сотрудников.

"Благодаря этому проекту мы можем изучить работу каждого структурного подразделения правительства региона и муниципалитетов, найти "узкие места", которые мешают нормально функционировать. Если есть жалобы от граждан или бизнеса на работу того или иного органа власти, это повод оценить эффективность и при необходимости внести коррективы в деятельность", - добавил губернатор Нижегородской области.

В ходе визита Глеб Никитин поручил команде Корпоративного университета провести работу по повышению производительности отдельных элементов системы здравоохранения региона.

"В сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке от жителей поступают жалобы на то, как ведется маршрутизация пациентов, как работают служба скорой помощи и поликлиники. Необходимо оперативно начать эту деятельность, чтобы сделать систему работы сферы здравоохранения максимально эффективной как для пациентов, так и для самих медиков", - констатировал Глеб Никитин.