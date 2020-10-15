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Культура и отдых

Сельский ДК отремонтировали в Варнавинском районе

19 октября 2020 18:12  [64] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сельский Дом культуры отремонтировали в Варнавинском районе, в д.Зверниха. В рамках национального проекта "Культура" было выделено более 840 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На эти средства капитально отремонтированы крыша и цоколь здания, а также – на сэкономленные в результате аукциона средства – выполнен ремонт крыльца и фойе. Капитальный ремонт здесь не проводился более 60 лет.

В доме культуры работают четыре клубных формирования самодеятельного народного творчества и любительское объединение краеведческого направления "Берегиня", цель которого – сохранить в памяти поколений историю и фольклор родного края. Кроме того, при ДК создан песенный ансамбль "Звонница", коллектив которого ежегодно участвует районных и международных конкурсах.

Напомним, всего в Нижегородской области в 2020 году капитальный ремонт запланирован в 10 сельских домах культуры на сумму свыше 35,8 млн рублей.

"Очень радует, что в последние годы культура становится доступнее даже в небольших населенных пунктах, внедряются новые форматы досуга, а у жителей появляется возможность развивать свой творческий потенциал. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни. Именно такую задачу при реализации нацпроектов поставил президент России Владимир Путин", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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