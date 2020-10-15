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Общество

"ТНС энерго НН" арестовал автомобиль неплательщика в счет оплаты полумиллионного долга

20 октября 2020 09:12  [66] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН"

Гарантирующий поставщик электроэнергии совместно с судебными приставами произвел арест автомобиля должника из Чкаловского района. Об этом сообщили в ПАО "ТНС энерго НН".

Клиент-неплательщик, проживая в электрифицированном частном коттедже, не передавал показания прибора учета с 2016 года, соответственно, расчет производился по нормативу потребления.

Представители сетевой компании ПАО "МРСК Центра и Приволжья" выехали к потребителю и составили акт контрольного съема показаний, согласно которому реальный расход электроэнергии был 130 000 кВт*ч.

После перерасчета, задолженность жителя Нижегородской области составила более 540 тысяч рублей, которую он не погашал. Компания ПАО "ТНС энерго НН" обратилась в суд для взыскания долга и в результате судебных споров получила исполнительные листы, которые были переданы приставам.

В октябре 2020 года сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" совместно с судебными приставами арестовали автомобиль марки Ford, принадлежащий неплательщику. На данный момент автотранспортное средство находится на стоянке ответственного хранителя до момента реализации.

Всего с начала 2020 года ПАО "ТНС энерго НН" совместно с судебными приставами арестовало девять автотранспортных средств и 57 объектов недвижимого имущества физических лиц и 117 автотранспортных средств и 106 объектов недвижимого имущества юридических лиц.

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