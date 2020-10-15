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Общество

Опубликованы данные о кадастровой стоимости любого объекта в Нижегородской области

20 октября 2020 09:21  [80] Общество

Приказом министерства госимущества и земельных отношений региона №326-13-544129/20 от 12.10.2020 года утверждены результаты государственной кадастровой оценки недвижимости в Нижегородской области: зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Результаты новой кадастровой оценки будут применяться с 1 января 2021 года. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства имущественных и земельных отношений региона (https://gosim-no.ru/list_item/novosti/izveshchenie-ob-utverzhdenii-rezultatov-opredeleniia-kadastrovoy-stoimosti-obektov-nedvizhimosti-po-sostoianiiu-na-1-ianvaria-2020-goda). Для этого необходимо знать кадастровый номер своего объекта недвижимости.

"С момента прошлого тура кадастровой оценки прошло более 10 лет. С того момента ожидаемо произошел рост кадастровой стоимости объектов недвижимости по сравнению с прошлым туром. При этом она не выше рыночной стоимости аналогичных объектов. Это является главным принципом проведения государственной кадастровой оценки. Одновременно с этим произошло  снижение кадастровой стоимости объектов ветхого фонда, а также объектов недвижимости, расположенных в районах с недостаточно развитой инфраструктурой. Наша цель — наладить обратную связь с собственниками и в режиме диалога внести максимально достоверные сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости в Фонд данных государственной кадастровой оценки", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Если собственник не согласен с результатами оценки, существует несколько механизмов, с помощью которых он может повлиять на них.

С 1 января 2021 года бюджетное учреждение предоставит разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости. Каждый собственник может подать аргументированное замечание в ГБУ НО "Кадастровая оценка". К обращению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Также учреждение будут принимать заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости с приложенным отчетом об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

Более подробно с процедурой подачи замечаний можно ознакомиться на сайте учреждения (https://gbunoko.ru/).

Специалисты учреждения готовы ответить на все возникающие вопросы по телефонам: 8 (831) 281-61-90, 281-62-02. Также вопросы можно направлять на электронный адрес info@gbunoko.ru.

Добавим, что всего в регионе насчитывается более 4 млн объектов недвижимости.

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