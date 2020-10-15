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Общество

Нижегородцам предложили хранить спортинвентарь в здании Московского вокзала

20 октября 2020 10:03  [47] Общество

Нижегородцы могут воспользоваться услугой сезонного хранения спортивного инвентаря на железнодорожном вокзале "Нижний Новгород" (Московский вокзал). Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД - филиала ОАО "РЖД".

В камеру хранения вокзала, расположенную на цокольном этаже здания, принимаются велосипеды, самокаты, сноуборды, тренажеры, сигвеи и палатки. В помещении соблюдается температурный режим, поддерживается определённый уровень влажности воздуха для бережного хранения имущества.

Стоимость данной услуги составляет 500 рублей за один сезон. Услуга включает в себя приём, хранение и выдачу инвентаря на вокзальном комплексе.

Зимний период длится с 1 октября по 1 апреля. Летний сезон – с 1 апреля по 1 октября.

В случае, если вещи на хранение приняты позднее даты начала периода, стоимость хранения за период остается неизменной.

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