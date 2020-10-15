Житель Чебоксар вырубил сосны на 2 млн рублей в лесах Нижегородской области Происшествия

Житель Чебоксар вырубил сосны на 2 млн 246 тысяч рублей в лесах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 20 октября 2020 года.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года житель соседней республики, не имея разрешения на рубку леса, предварительно наняв рабочих, которым не сообщил о преступных намерениях, в Ужовском участковом лесничестве спилил 106 деревьев.

В результате материальный ущерб составил 2 млн 246 тысяч рублей. Одно дерево оценивается примерно в 21 тысячу рублей.

Суд назначил наказание - 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Также удовлетворен гражданский иск о взыскании материального ущерба на 2 млн 246 тысяч рублей. В обеспечение ущерба наложен арест на земельный участок 40-летнего мужчины площадью 1,5 тысячи кв.м.

Приговор в законную силу не вступил.