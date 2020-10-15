"ТНС энерго НН" напомнил дачникам о необходимости передачи показаний Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает дачникам о том, что осенью и зимой необходимо ежемесячно передавать показания электросчетчика за дом, даже если там никто не живет, и нет расхода электроэнергии.

По законодательству, если собственник дома не передает показания, энергосбытовая компания обязана производить расчет по среднемесячному потреблению и выставлять счета. В результате может накопиться долг, о котором клиент, живущий в городе, даже не подозревает. Вернувшись летом на дачу, он может обнаружить неприятный сюрприз: отсутствие электроэнергии в доме.

Чтобы этого не произошло, достаточно передавать не меняющиеся показания на сайте nn.tns-e.ru или по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

Также передать данные электросчетчика можно с помощью голосового помощника "Алиса". Для этого нужно установить Яндекс.Браузер с голосовым помощником "Алиса" на своё устройство (ПК, ноутбук, смартфон и т.д.) и сказать: "Слушай, Алиса! Запусти навык "ТНС энерго".

Контролировать начисления сразу по нескольким лицевым счетам, например, за городскую квартиру и дачный дом можно в "Личном кабинете" на сайте гарантирующего поставщика или в мобильном приложении "ТНС энерго". К одному личному кабинету возможно привязать до 10 лицевых счетов, и не только передавать по ним показания электросчетчика, но и оплачивать счета, получить доступ к архиву квитанций, задавать вопросы специалистам, направлять документы в компанию и отслеживать статус своих обращений.

Чтобы квитанции за дачный дом и городскую квартиру приходили сразу после их формирования, без посредников, достаточно подключить сервис "Электронная квитанция" и получать счета за электроэнергию на электронную почту, оперативно отслеживая все начисления.