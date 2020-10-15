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Общество

ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области поделился лайфхаками по выбору сливочного масла

20 октября 2020 11:31  [54] Общество

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области поделились лайфхаками по выбору сливочного масла. Они обратили внимание, что важно смотреть на детали.

Несколько советов:

1. Вкус и запах. Сладко-сливочное масло имеет выраженный сливочный вкус и привкус пастеризации, без посторонних запахов. Кисло-сливочное - сливочный и кисломолочный вкус.

2. Плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная и пластичная консистенция. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги.

3. Если приобретаете масло не в магазине, а например, на рынке (где можно оценить цвет), то выбирайте продукт от светло-желтого до желтого цвета, однородного по всей массе. Если цвет ярко желтый, то в продукте есть красители, если белый – растительные жиры.

4. В составе масла обязательно должно быть молоко коровье, сливки. Допускается молоко обезжиренное, пахта, молоко цельное сухое, сухое обезжиренное, препараты и концентраты бактериальные молочнокислых микроорганизмов, соль и краситель пищевой - каротин (Е160а). Если вы увидите в составе другие компоненты, то это уже не сливочное масло, а сливочно-растительный или молочный продукт.

5. Цена хорошего сливочного масла не может слишком низкой, ведь на изготовление одного килограмма качественного продукта затрачивается двадцать литров молока.

6. Покупайте масло в упаковке с фольгой изнутри, которая не пропускает солнечный свет, уничтожающий все витамины.

Начальник лаборатории испытаний продукции пищевой и легкой промышленности Нижегородского ЦСМ Мария Сойкина напомнила, что 15 июля 2018 года вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", которые ввели новый термин – "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".

"Благодаря поправкам потребители теперь могут легко отличать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления молочного жира. Производители, которые используют альтернативу молочному жиру, обязаны указывать на упаковке, что продукт содержит растительные масла. Сообщение о заменителях молочного жира должно быть написано контрастным к цвету поля шрифтом. Информация о технологии производства молочной продукции с заменителем молочного жира должна быть написана в виде слов "произведенный (изготовленный) по технологии". Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Правда, некоторые производители продолжают хитрить, и в магазинах еще есть товар, не отвечающий новым нормам. Поэтому внимательнее читайте упаковку и платите за тот товара, который отвечает вашим требованиям и требованиям качества", - добавила Мария Сойкина.

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