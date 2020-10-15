Геотекстиль: основные характеристики и преимущества

Геотекстиль представлен синтетическим материалом, изготовленным на основе особых полимерных волокон. Полученный продукт отличается повышенной устойчивостью к воздействию большинства химикатов, температурным перепадам и влаги. Применение такого материала, как показывает практика, позволяет значительно уменьшить окончательную стоимость работ по строительству и организации ландшафта.
Всего выделяют несколько разновидностей геотекстиля. Они отличаются друг от друга в зависимости от того, какое вещество используется в качестве основного сырья. Это может быть:
Отдельные виды геотекстиля изготавливаются с дополнением стекловолокна. Подробнее смотрите на странице https://www.standartpark.kz/catalog/geotekstil/.
Все виды геотекстиля объединяются определенными показателями:
Такой строительный материал можно назвать достаточно востребованным. С его помощью, к примеру, осуществляется армирование отдельных конструкций, так как именно он перераспределяет то напряжение, которое возникает под воздействием нагрузок. Кроме того, геотекстиль применяется для обеспечения полноценной противоэрозионной защиты почвенного слоя.
В отдельных сферах геотекстиль способен улучшить дренажные качества систем, которые таким образом защищаются от засорения крупными грунтовыми частицами, что позволяет ускорить водоотвод.
В строительстве аналогичный материал применяют для того, чтобы защищать фундамент и стены от воздействия влаги извне, с его же помощью обустраиваются инверсионные и зеленые кровли.
Перечисленные возможности использования геотекстиля – только малая часть, на самом деле с каждым годом тех направлений, где может применяться такой материал, становится все больше.
Статья подготовлена по материалам - https://www.standartpark.kz/.
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