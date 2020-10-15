Геотекстиль: основные характеристики и преимущества

Геотекстиль представлен синтетическим материалом, изготовленным на основе особых полимерных волокон. Полученный продукт отличается повышенной устойчивостью к воздействию большинства химикатов, температурным перепадам и влаги. Применение такого материала, как показывает практика, позволяет значительно уменьшить окончательную стоимость работ по строительству и организации ландшафта.

Всего выделяют несколько разновидностей геотекстиля. Они отличаются друг от друга в зависимости от того, какое вещество используется в качестве основного сырья. Это может быть:

полиэфир,

полиэстер,

нейлон,

полиамид,

полипропилен,

акриловое волокно и др.

Отдельные виды геотекстиля изготавливаются с дополнением стекловолокна. Подробнее смотрите на странице https://www.standartpark.kz/catalog/geotekstil/.

Свойства и характеристики геотекстиля

Все виды геотекстиля объединяются определенными показателями:

плотностью, от которой зависит, насколько защищен материал от проникновения сквозь него почвы;

определенной степенью прочности на разрыв, которая определяет способность вытягивания материала в случае, когда он подвергается повреждениям, не получая в итоге функциональных нарушений;

повышенной упругостью, которая определяет армирующие характеристики при воздействии незначительных деформаций;

толщиной, от которой зависит устойчивость к проколам и разрывам;

устойчивостью к воздействию химических веществ;

фильтрующей способностью;

безопасностью применения, благодаря тому, что геотекстиль не выделяет каких-либо токсических веществ.

Сферы применения геотекстиля

Такой строительный материал можно назвать достаточно востребованным. С его помощью, к примеру, осуществляется армирование отдельных конструкций, так как именно он перераспределяет то напряжение, которое возникает под воздействием нагрузок. Кроме того, геотекстиль применяется для обеспечения полноценной противоэрозионной защиты почвенного слоя.

В отдельных сферах геотекстиль способен улучшить дренажные качества систем, которые таким образом защищаются от засорения крупными грунтовыми частицами, что позволяет ускорить водоотвод.

В строительстве аналогичный материал применяют для того, чтобы защищать фундамент и стены от воздействия влаги извне, с его же помощью обустраиваются инверсионные и зеленые кровли.

Перечисленные возможности использования геотекстиля – только малая часть, на самом деле с каждым годом тех направлений, где может применяться такой материал, становится все больше.

Статья подготовлена по материалам - https://www.standartpark.kz/.

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