Благоустройство парка "Утиное озеро" завершилось в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Второй этап благоустройства парка "Утиное озеро" завершился в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Общественное пространство преобразилось благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Глава региона отметил, что парк развивается как место семейного отдыха. В рамках второй очереди благоустройства в парке оборудованы детские и спортивные площадки.

"Жители города смогут играть здесь в волейбол, футбол, баскетбол, а также заниматься на тренажерах. Кроме того, в парке появилось несколько арт-объектов, сцена, беседки и зоны с покрытием wi-fi. Благоустроенные территории становятся зонами притяжения и украшением любого города. Важно, что все работы были проведены с учетом потребностей маломобильных групп граждан", - сказал Глеб Никитин.

В прошлом году в рамках первой очереди благоустройства в парке прошла планировка территории, пешеходные дорожки выложили брусчаткой, провели освещение и оборудовали площадку для выгула собак.

"Считаю, что проделана большая работа как со стороны подрядчиков, так и со стороны общественности, депутатского корпуса. Незначительные замечания, которые у меня возникли, должны быть устранены в ближайшее время. Работа в парке не заканчивается, теперь она будет проводиться в текущем режиме силами наших муниципальных учреждений – речь о содержании объекта, уборке и охране", - рассказал глава Дзержинска Иван Носков.

Он отметил, что в парке еще много перспективных направлений развития, вектор которого можно будет определить по запросам жителей после введения общественной территории в эксплуатацию.

"В обязательном порядке продолжим очистку от валежника территории парка и его дальнейшее озеленение. Совместно с экспертами и экологами уже прорабатываем вопрос поднятия уровня воды в водоемах парка", - поделился Иван Носков.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей. Губернатор Нижегородской области отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона, так как позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.