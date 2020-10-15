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Культура и отдых

Музей может появиться в здании нижегородского речного вокзала

20 октября 2020 12:16  [46] Культура и отдых
Здание нижегородского речного вокзала

Здание нижегородского речного вокзала

Фото: с сайта Волжского пароходства

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музей может появиться в здании нижегородского речного вокзала. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.

Новое выставочное пространство планируется организовать на первом этаже здания, где сейчас расположены административно-служебные помещения. Какие именно экспонаты будут размещаться в музее, пока не сообщается.

Правительство Нижегородской области ведет переговоры с АО "Судоходная компания "Волжское пароходство", которому принадлежит здание. В правительстве отдельно отметили, что передача здания в собственность областного правительства не планируется.

Добавим, что в настоящее время проход в здание доступен только для работников "Волжского пароходства".

СПРАВКА:

Здание речного вокзала построено на месте дебаркадеров в 1962-1964 годах. Архитекторами выступили М. Чурилин и Л. Смирнова. В 2002-2003 году здание было частично перестроено: по бокам появились полукруглые башни-ротонды. По форме вокзал теперь напоминает судно.

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